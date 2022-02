Studentenseelsorge

Folge 18 12 Minuten

Endlich ausziehen und sein eigenes Leben leben, denken sich viele angehende Studierende. Aber was kann man tun, wenn das Studienfach doch nicht das Richtige ist oder man einfach keinen Anschluss findet? Was können Eltern tun, wenn sie erleben, dass ihr Kind mit der neuen Situation an einer Hochschule einfach nicht zurechtkommt? Hochschulpfarrer Dr. Hans-Georg Ulrichs ist bei Moderator Daniel Meier zu Gast und berichtet von den Möglichkeiten, die eine Hochschulgemeinde den Studierenden bietet - von neuen Freundschaften über diverse Freizeitangebote bis hin zur seelsorgerischen Betreuung. Zusätzliche Tipps für Studienanfänger gibt es von Jura-Studentin Marlen Ködelpeter.