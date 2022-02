Gottes Handbuch für dein Leben (1/2)

Folge 296 26 Minuten

"Bayless Conley zeigt anhand von Psalm 119, warum die Bibel ein Handbuch für Ihr Leben ist und Ihnen in jeder Situation hilft. Lernen Sie, wie Sie Gottes Wort praktisch anwenden können, um Sünde, Versuchung, Verfolgung, geistlichen Mangel oder Depression zu überwinden. Wer Gottes Wort aufnimmt, versteht und danach handelt, wird gute Ergebnisse erzielen. Wenn Sie also mehr von Gottes Wirken in Ihrem Leben sehen wollen, studieren Sie die Bibel!"