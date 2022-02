Mission und Widerstand

Folge 414 26 Minuten

Religionsfreiheit ist keine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern der Erde ist es verboten, sich zum christlichen Glauben zu bekennen, geschweige denn für ihn zu werben. Diese Sendung berichtet von Menschen, die trotz allen Widerstands für ihren Glauben eingetreten sind, und über Missionare, die sich in die Welt aufmachen, um anderen von ihrem Glauben an Gott zu erzählen.