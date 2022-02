Folge 421 26 Minuten

Irreversible Hirnschäden, so lautet die Prognose für den kleinen Cadyn Carroll nach einem schweren Autounfall. Auch dem kleinen Sohn der Weggenmanns geben die Ärzte aufgrund eines Herzfehlers kaum eine Überlebenschance. Beide Elternpaare wenden sich in ihrer Not an Gott: "Lass unser Kind nicht sterben!"