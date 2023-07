Leben, wie es Gott gefällt (2/3)

Gottes Wort zu hören ist eine Sache, ihm dann zu vertrauen und es umzusetzen eine ganz andere. Noah bekam von Gott den Auftrag, eine riesige Arche zu bauen - ein unglaubliches Unterfangen; so etwas hatte es noch nie gegeben. Alle Welt lachte über Noahs Gottvertrauen, doch er ließ sich nicht beirren. Was wir von dieser Haltung lernen können, erklärt Charles Stanley in der heutigen Predigt.