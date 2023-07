Leben, wie es Gott gefällt (3/3)

Können andere Menschen an meinem Lebenswandel sehen, dass ich auf Gott höre? Von Noah kann man drei Eigenschaften lernen, die für jeden Christen wichtig sind: Noah hörte auf Gott, vertraute ihm und gehorchte ihm. Heutzutage hören viele Menschen auf alles Mögliche, nur nicht auf Gott. Dabei lassen sie sich so viel Gutes entgehen, erklärt Charles Stanley in seiner heutigen Predigt.