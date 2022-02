Gottes Charakter (6): Charakterqualität: Treue

Folge 305 28 Minuten

"Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen." - so pries der Psalmist Gottes gute Eigenschaften. Die Treue ist ein hohes Gut, das heutzutage leider immer seltener anzutreffen ist. Doch Gott möchte uns helfen, diese Tugend zu kultivieren, damit Leben und Beziehung gelingen kann.