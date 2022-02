Menschenhandel und moderne Sklaverei

Folge 69 25 Minuten

Sklaverei ist kein Problem der Vergangenheit. Mehr als 30 Millionen Menschen weltweit sind versklavt. Sie sind Zwangsarbeiter in Fabriken, Kindersoldaten oder werden verschleppt und zur Prostitution gezwungen. Die "Not for Sale"-Kampagne setzt sich weltweit für die Abschaffung moderner Sklaverei ein. Stephen Goode ist zu Gast bei Stephanie Bußmann und berichtet über die Lage der versklavten Menschen und die Arbeit von "Not for Sale".