Special Sunday Roots: Altes Testament neu entdecken

Folge 21 26 Minuten

"Pick and Choose" - Der christliche Glaube wird oft wie ein Puzzle gelebt, so Tobias Teichen in seiner Predigt. Gebote, die in das eigene Leben passen, werden akzeptiert, die anderen hingegen abgelehnt. Aber kann Glaube so funktionieren? Ist unser Gott ein Gott der Regeln oder führen seine Prinzipien doch in Freiheit?