Blessed Life - Ein Leben in Freiheit: Frei von Abhängigkeit

Folge 22 26 Minuten

Beim Thema Geld glauben wir viele Lügen, die uns unfrei machen. Geld verspricht uns Sicherheit, Erfüllung, Unabhängigkeit. "Haste was, biste was" ist das Motto. Aber materielle Dinge berühren nur die Oberfläche. Was gibt in schweren Stürmen wirklich Halt und schenkt inneren Frieden und Freude? Tobias Teichen macht in seiner Predigt klar, dass man von seinem Besitz besessen werden kann und dass wir Sicherheit, Sinngefühl und Selbstwert an einer ganz anderen Stelle suchen sollen.