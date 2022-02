Worship - Deine Begegnung mit Gott: Dankesparty 2018

Folge 24 26 Minuten

Was genau bedeutet "Worship"? Sind das vielleicht endlose, langweilige Lieder mit christlichem Inhalt? In dieser Serie erklärt Tobias Teichen die Bedeutung von lebendiger Anbetung und was alles dahinter steckt. "Es geht um eine Herzenseinstellung und eine individuelle Begegnung mit Gott", so Teichen in seiner Predigt.