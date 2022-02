Jubeln für Anfänger (2/2)

Staffel 6 Folge 78 25 Minuten

"Gott ist glücklich", stellt Johannes Hartl, Leiter des Gebetshauses in Augsburg, fest. Warum haben die Christen denn dann bloß das Jubeln so verlernt? In seinem Vortrag macht sich Hartl auf die Suche nach den Hindernissen, die der Zufriedenheit im Weg stehen, und gibt Vorschläge für mehr Freude im christlichen Glauben.