1 Stunde 24 Minuten

Von einem Moment auf den anderen ist für David (Drew Waters) nichts mehr, wie es war. Der frühe Tod seiner Frau Jessica (Anna Acton) wirft den Autor komplett aus der Bahn. Er versinkt in seiner Trauer und möchte am liebsten allein sein. Angela (Natasha Little), eine Freundin von Jessica, soll David etwas von seiner Frau überreichen. Doch vorher muss er Jessicas letzten Wunsch erfüllen: ein Wochenende mit Freunden, die er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Tiefgängiges Drama über Schmerz, Trauer und Glauben inspiriert durch den Roman "Silver Birches" ("Das Wiedersehen") des britischen Autors Adrian Plass.