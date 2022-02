Symbol der Hoffnung

Staffel 1 Folge 3 44 Minuten

Ganz Cedar Cove ist in Aufruhr: Warren Saget (Brennan Elliott) will sein Grundstück verkaufen und den darauf stehenden Leuchtturm abreißen lassen. Der über 100 Jahre alte Leuchtturm gilt als Wahrzeichen der Kleinstadt. Da der Abriss gesetzeskonform ist, sind Richterin Olivia Lockhart (Andie MacDowell) in diesem Fall die Hände gebunden. Dass ihr Urteil den Abriss auch noch genehmigt, rückt sie in schlechtes Licht. Tochter Justine (Sarah Smyth) bekommt unerwarteten Besuch. Ihr Ex-Freund Seth Gunderson (Corey Sevier) ist aus Alaska zurück. Obwohl sie gerade erst die Trennung von Warren hinter sich hat, ist sie sehr froh, ihn zu sehen.