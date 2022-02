Wiedergutmachungen

Staffel 1 Folge 5 44 Minuten

Journalist Jack Griffith (Dylan Neal) wittert einen ersten großen Zeitungsartitel für den "Chronicle": Am Vorabend hat sich ein Fremder im Hotel von Peggy (Barbara Niven) und Bob Beldon (Bruce Boxleitner) einquartiert. Schon am nächsten Morgen ist er tot. In Cedar Cove brodelt die Gerüchteküche. Hat der Fall etwas mit dem Ladenraub in Silverdale zu tun? Maryellen Sherman (Elyse Levesque) hat alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung ihres Kunstmarktes. Sie hat eine Überraschung für Justine (Sarah Smyth): Sie darf ihre Kunstwerke auf dem Markt ausstellen. Unter den Besuchern an ihrem Stand ist auch einer, dessen Kommen Justine besonders viel bedeutet.