Vorurteile

Staffel 1 Folge 8 44 Minuten

Olivia (Andie MacDowell) hat unverhofften Besuch von Lenny Wilson (Richard de Klerk), einem Ex-Häftling, den sie damals zu einer Gefängnisstrafe verurteilt hat. Er bittet sie um Hilfe bei der Jobsuche. Kein leichtes Unterfangen in der Kleinstadt Cedar Cove, in der sich die Nachricht über den Neuankömmling in Windeseile verbreitet. Allison Westen (Matreya Fedor) leidet unter dem ständigen Streit ihrer Eltern. Sooft wie möglich verbringt sie Zeit mit ihrem Freund Anson (Brendan Meyer), um ja nicht zuhause sein zu müssen. Jemand hat die Pergola am Hafen in Brand gesteckt. Vom Brandstifter fehlt jede Spur. Steckt etwa Lenny Wilson dahinter?