Wer bietet mehr?

Staffel 1 Folge 9 44 Minuten

In Cedar Cove gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern: Olivias (Andie MacDowell) Geburtstag und die alljährliche Junggesellenversteigerung. Olivia sieht in der Auktion eine gute Gelegenheit, ihrer besten Freundin Grace Sherman (Teryl Rothery) ein Date mit Cliff Harting (Sebastian Spence) zu organisieren. Und Justine (Sarah Smyth) möchte die beiden Verliebten Maryellen Sherman (Elyse Levesque) und John Bowman (Charlie Carrick) endlich zusammenführen. Werden am Ende die Richtigen zusammenkommen? Jack (Dylan Neal) ist nicht nach Feiern zumute. Er ist eifersüchtig auf Stan Lockhart (Andrew Airlie). Der Ex-Mann von Olivia verarbeitet den lange Zeit verdrängten Tod ihres Sohnes Jordan und verbringt deshalb viel Zeit mit ihr.