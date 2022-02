Alte Flamme, neuer Funke

Staffel 1 Folge 10 44 Minuten

Jack ist verunsichert: Olivia hat immer wieder Besuch von ihrem Ex-Mann Stan. Aus Dankbarkeit, da sie ihm geholfen hat, den Verlust des gemeinsamen Sohnes Jordan zu verarbeiten. Oder sind bei ihm doch noch Gefühle vorhanden? Grace verbringt viel Zeit mit Olivias Bruder Will, in den sie zu Highschoolzeiten verliebt war. Für ihn sagt sie sogar ihr erstes Date mit Cliff Harting ab. Maryellen ist überglücklich, dass John Bowman sich ihr öffnet. Doch irgendetwas an seinem Verhalten scheint ihr merkwürdig. Was hat er zu verbergen?