Interessenkonflikte

Staffel 1 Folge 11 44 Minuten

Olivias Bruder Will lässt nicht locker. Er gesteht Grace seine Liebe zu ihr und möchte mit ihr zusammen sein. Dabei ist er verheiratet. Warren muss ins Krankenhaus. Justine kümmert sich um ihn und bringt dadurch ihre Beziehung zu Seth ins Wanken. Melanie leidet unter der Veränderung ihres Mannes Stan. Ständig hält er sich in Cedar Cove auf und wendet sich mit seinen Problemen an seine Ex-Frau Olivia statt an sie. Ist ihre Eifersucht berechtigt?