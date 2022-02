Der lange Weg zurück (1/2)

Staffel 1 Folge 13 44 Minuten

Ganz Cedar Cove ist in Weihnachtsstimmung. Bob gibt sich alle Mühe, für ihr Hotel "Thyme & Tide" den Weihnachtsdekorationspreis zu gewinnen. Shelly ist neu in der Stadt. Sie ist im 8. Monat schwanger und lässt sich von Olivia beraten, wie sie ihr Kind zur Adoption freigeben kann. Was führt sie nach Cedar Cove? Olivia hat Liebeskummer. Jack ist nicht bereit, mit ihr zu reden. Er will nur noch seine Sachen packen und zurück nach Philadelphia gehen. Seth ist wieder zurück und hat eine Überraschung für Justine: Er hat einen Kredit aufgenommen, um sich ein Restaurant zu kaufen. Wird er es schaffen, Warren die Immobilie abzukaufen?