Loslassen aus Liebe

Staffel 2 Folge 1 44 Minuten

Aufgrund schwerer Komplikationen wird die hochschwangere Shelly ins Krankenhaus eingeliefert. Olivia und Jack stehen ihr zur Seite. Auch Jacks Sohn Eric, der Vater von Shellys ungeborenem Kind, versucht für sie da zu sein. Doch das will Shelly gar nicht. Die Sorge um Shelly weckt in Olivia Erinnerungen an den Tag, an dem ihr Sohn Jordan starb. Dennoch versucht sie, Shelly eine Stütze zu sein. Justine und Seth müssen entscheiden, ob sie tatsächlich das Restaurant kaufen und renovieren wollen. Was führt Justines Ex-Verlobter Warren im Schilde? Maryellen wird von zwei zwielichtigen Männern bedroht, die nach dem vermissten John suchen. In ihrer Sorge schaltet sie einen Privatdetektiv ein.