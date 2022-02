Neues Glück

Staffel 2 Folge 2 44 Minuten

Olivia und Jack versuchen, Eric und Shelly bei der Entscheidung, was das Beste für ihr Baby ist, zu helfen. Dabei müssen sie sich allerdings auch ihrer jeweils eigenen Vergangenheit stellen. Maryellen wird, ohne es zu ahnen, zum Druckmittel in einem kriminellen Komplott gegen John. Denn zwei seiner ehemaligen Mithäftlinge versuchen, ihn mit in ihre Machenschaften hineinzuziehen. Justine und Seth wird endlich klar, was sie wirklich wollen.