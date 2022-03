Beziehungen und Bindungen

Staffel 2 Folge 3 44 Minuten

Olivia scheut sich, eine allzu enge Bindung zu Jack einzugehen und fühlt sich unter Druck gesetzt, als Jack darauf drängt, Wohnungsschlüssel auszutauschen. Zu sehr beginnen manche Eigenschaften an ihm sie an ihren Ex-Mann Stan zu erinnern. Während Seth seine Reise nach Alaska vorbereitet, zieht Justine zurück zu ihrer Mutter Olivia. Justine und Seth steht ein schwerer Abschied bevor. Die Reparaturen in Graces Haus verzehren ihre gesamten Ersparnisse. Schweren Herzens entschließt sie sich, zu verkaufen. Kann Cliff sie trösten?