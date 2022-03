Der Schlüssel zum Glück

Staffel 2 Folge 4 44 Minuten

Olivia ist in großer Sorge um Grace, als sich herausstellt, dass ihr Ex-Mann Dan Grace bei ihrer Scheidung betrogen hat. Als sie Grace drängt, erneut vor Gericht zu gehen, erwartet sie eine große Überraschung. Justine fällt die Trennung von Seth schwerer als gedacht. Durch Ian und Cecilia lernt sie Luke kennen, einen Afghanistan-Veteranen. Obgleich Luke als Held gilt, verfolgen ihn die Geister der Vergangenheit, sodass er schwer in seinem neuen Leben Fuß fassen kann, doch Justine sieht eine Chance, ihm zu helfen. Jack will Eric unterstützen, seine Collegeausbildung abzuschließen. Doch dann macht Warren Sagget ihm ein Angebot ...