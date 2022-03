Irgendwann, eines Tages

Staffel 2 Folge 7 44 Minuten

Kurz bevor der Prozess gegen Luke beginnt, stellt sich die neue Assistenzstaatsanwältin Rebecca Jennings bei Olivia vor. Um ihre Karriere zu beschleunigen, will sie eine Verurteilung von Luke erreichen. Mit Sorge beobachtet Jack, dass Eric sich weiter in Abhängigkeit zu Warren begibt, als er in eines seiner Häuschen zieht, um dort mietfrei zu wohnen. Zudem ermutigt Warren Eric, sein Leben zu genießen, was für Eric leichter gesagt als getan ist. Luke gesteht Justine seine Gefühle. Das stürzt Justine allerdings in einen starken emotionalen Konflikt. Unerwartet taucht Jeri, eine Frau aus Jacks Vergangenheit auf, und sorgt für einige Unruhe in der Beziehung von Olivia und Jack.