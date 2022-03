Keine Ausreden

Staffel 2 Folge 8 44 Minuten

Als Olivia erfährt, dass ihre Freundin Grace wieder mit ihrem Bruder Will gesprochen hat, vermutet sie, dass die beiden mehr als nur Freundschaft füreinander empfinden. Ist Grace sich und Cliff gegenüber aufrichtig, was ihre Gefühle betrifft? Eric findet die Wahrheit über Warrens Geschäftspraktiken heraus. Er muss sich entscheiden - mitmachen oder gehen. Luke und Justine müssen nach Lukes Anmachversuch erst einmal freundschaftlich wieder zueinanderfinden. Jack will Luke interviewen und ärgert sich darüber, dass er nicht über seine Vergangenheit sprechen will. Wird ihm noch rechtzeitig klar werden, dass er sich gegenüber Olivia genauso verhält?