Es gibt kein Zurück

Staffel 2 Folge 9 44 Minuten

Olivia vermutet, dass Rebecca gelogen hat, was ihre Berufsausbildung angeht und will herausfinden, was sie verbirgt. Jack bekommt das Angebot, eine wöchentliche Kolumne für den "Seattle Courier" zu schreiben. Doch dann kommt heraus, dass seine Ex-Frau Jeri hinter dem Angebot steckt. Was führt sie im Schilde? Grace steckt im Chaos der Gefühle. Sie liebt Cliff. Doch dann ist da auch noch Will. Da ist Ärger vorprogrammiert. Als Shelly sich mit Adele für einen Besuch ankündigt, trifft Eric eine schwere Entscheidung.