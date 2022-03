Geheimnisse und Lügen

Staffel 2 Folge 10 44 Minuten

Olivia hat herausgefunden, dass Rebecca in ihrer Bewerbung gelogen hat. Dennoch möchte sie ihr eine zweite Chance geben. Aber Rebecca reagiert abweisend. Während Jack an seiner ersten Kolumne für den "Seattle Courier" arbeitet, leidet er unter einer Schreibblockade und stellt seine Fähigkeiten als Journalist in Frage. Jeri erinnert ihn an seine großen Zeiten in Philadelphia und weist ihm eine gefährliche Lösung auf, die zum Bruch zwischen Jack und Olivia führen könnte. Cecilia und Luke haben große Eheprobleme. Ist eine Trennung der einzige Ausweg?