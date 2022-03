Versteckspiel

Staffel 2 Folge 11 44 Minuten

Olivia macht sich Sorgen um Jack. Der neue Job in Seattle beansprucht ihn sehr. So sehr, dass er sogar wieder angefangen hat zu trinken. Olivia weiß nichts davon und würde einfach gern mehr Zeit mit Jack verbringen. Aber ist es das auch, was Jack will? Zwischen Justine und Luke scheint wieder alles im Lot zu sein, aber was ist mit Seth? Grace will Allison helfen, die in der Schule gemobbt wird. Doch Allison will keine Hilfe. Da trifft Grace eine schwerwiegende Entscheidung. Eric erfährt gleich mehrere Dinge, die ihn völlig aus der Bahn werfen. Peggy macht sich Sorgen. Was führt Collin im Schilde?