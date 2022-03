Staffel 2 Folge 12 44 Minuten

Olivia will herausfinden, warum sich die Beziehung zu Jack so distanziert anfühlt. Die Antwort, die sie bekommt, gefällt ihr gar nicht. Trotz Rebeccas und Jacks Warnungen hält Eric an seinem Job bei Warren fest und bringt sich damit in höchste Gefahr. Justine versucht, Seth die Geschichte mit Luke zu erklären, aber er stellt ihr ein Ultimatum. Auch die anderen Einwohner von Cedar Cove erkennen, dass sich Geheimnisse nicht für immer verheimlichen lassen und oft schmerzhafte Entscheidungen nach sich ziehen.