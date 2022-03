Die Zeiten ändern sich

Staffel 3 Folge 1 44 Minuten

Es kriselt zwischen Jack und Olivia. Seit Jacks Rückfall ist Olivia sich nicht sicher, ob sie Jack verzeihen kann. Dann taucht plötzlich ein gutaussehender Fremder in ihrem Büro auf. Justine und Luke machen Fortschritte in ihrer Beziehung. Doch die Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Grace ist verwirrt: Zum einen macht Cliff ihr einen Heiratsantrag, aber sie weiß nicht, ob sie sich tatsächlich noch mal auf diese Art binden will. Und dann soll sie auch noch Stadtdirektor werden. Oder hat Bob ihr etwas verheimlicht? Eric hat viele Fehler begangen. Wird sich das nach seiner Rettung durch Rebecca ändern?