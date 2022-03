Eine zweite Chance

Staffel 3 Folge 2 44 Minuten

Jack bemüht sich um die Vergebung von Olivia. Doch kommt ihm der neue Staatsanwalt noch in die Quere? Auch Justine und Rebecca müssen ihre Differenzen beilegen, wenn sie sich zukünfig eine Wohnung teilen möchten. Und das ist nicht das einzige von Rebeccas Problemen, seit der neue Staatsanwalt in der Stadt ist. Nachdem Peggy sich mit Moon wegen der Vorbereitungen für die Wohltätigkeitsveranstaltung zerstritten hat, müht sie sich nun allein ab und will selbst für alle kochen. Wird sie sich wieder mit Moon vertragen?