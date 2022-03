Der nötige Freiraum

Staffel 3 Folge 4 44 Minuten

Grace versucht als erste Amtshandlung als Stadtdirektorin, ein Gruppenfoto mit allen Bewohnern der Stadt zu organisieren. Aber so einfach, wie sie gedacht hat, ist das nicht. Nachdem Jack Olivia mit seinem Wunsch zusammenzuziehen ziemlich unter Druck gesetzt hat, versucht er es nun mit dem Gegenteil. Er lässt ihr viel Freiraum. Vielleicht zu viel Freiraum, denn Paul, der neue Staatsanwalt, fühlt sich deutlich zu Olivia hingezogen. Und auch Olivia scheint Pauls Nähe durchaus zu genießen. Corrie und Roy möchten sich der Vergangenheit stellen. Justine erlebt bereits am ersten Tag, an dem sie für ihren Onkel arbeitet, eine böse Überraschung.