Rate mal, wer zum Essen kommt

Staffel 3 Folge 5 44 Minuten

Bei dem Willkommensessen für Paul, das Olivia ausrichtet, kochen die Gefühle hoch: Zum einen erscheint Olivias Bruder Will unaufgefordert mit Warren im Schlepptau und provoziert vor allen Gästen einen heftigen Streit. Olivia muss erkennen, dass ihr Konflikt mit Will viel tiefer geht, als ihr klar war. Zum anderen will Cliff nicht mehr länger darauf warten, ob Grace irgendwann bereit sein wird, seinen Antrag anzunehmen...