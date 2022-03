Schlag auf Schlag

Staffel 3 Folge 7 44 Minuten

Grace geht völlig auf in den Hochzeitsvorbereitungen, doch ihren Enthusiasmus teilen nicht alle. Warum ist Maryellen so verschlossen? Pauls Schwester taucht überraschend in Cedar Cove auf. Zu gern will sie mehr über die Richterin erfahren, über die ihr Bruder so viel spricht. Aber mit ihrer freimütigen Art reibt sie Salz in offene Wunden. Das jährliche Benefiz-Baseballspiel gibt den Rivalen Jack und Paul einen guten Grund, aufeinander loszugehen. Klar, dass Olivia das nicht duldet, auch wenn sie selbst eifersüchtig auf Alex ist.