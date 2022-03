Machtkämpfe

Staffel 3 Folge 9 44 Minuten

Olivia versucht, Will mehr Verantwortungsbewusstsein beizubringen. Doch Will stellt sich taub. Justine und Luke führen ein ernstes Gespräch über ihre Zukunftspläne - mit einer dramatischen Enthüllung. Paul und Alex haben ein Date. Obwohl Paul Alex mag, ist ihm die Sache nicht geheuer. Warren ärgert sich über seinen Vater, dass er Olivia die andere Haushälfte abgekauft hat. Er fühlt sich hintergangen und versucht alles, um doch noch ans Haus zu gelangen. Jack bekommt Jeris Job als Chefredakteur angeboten. Obwohl er seine Loyalität zu Jeri unter Beweis gestellt hat, will Jeri verhindern, dass er den Job annimmt.