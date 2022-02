Bleiben oder gehen (1/2)

Staffel 1 Folge 1 44 Minuten

Die ambitionierte Richterin Olivia Lockhart (Andie MacDowell) ist bekannt für ihre Zielstrebigkeit. Daher ist es ungewöhnlich, dass sie einen Scheidungsfall vertagt. Journalist Jack Griffith (Dylan Neal) aus Philadelphia ist neu in Cedar Cove und hat Mühe, in der Kleinstadt anzukommen. Da kommt ihm das Schreiben eines Zeitungsartikels über Olivias Gerichtsprozess gerade recht. Olivias Tochter Justine (Sarah Smyth) bekommt einen Heiratsantrag von Warren (Brennan Elliott), der ihr eine sichere Zukunft verspricht. Doch dann taucht plötzlich ihr Ex-Freund Seth (Corey Sevier) wieder in Cedar Cove auf.