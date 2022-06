Reise ins Ungewisse

Staffel 3 Folge 9 43 Minuten

Es ist Tys letzter Tag, bevor er zur Uni aufbricht. Amy ist wütend, weil er anstatt Zeit mit ihr zu verbringen, lieber mit Tierarzt Scott in eine abgelegene Gegend fliegt, um dort ein Wildpferd zu retten. Lou will für Ty eine Überraschungsabschiedsparty geben, doch die Vorbereitungen laufen zäh. Denn entgegen ihrer sonst so perfektionistischen Art hat Lou diverse Dinge vergessen. Zudem hat Marnie, die sie beim Catering unterstützt, auch noch ihr Baby Jerry mitgebracht. Jetzt will Lou sich selbst beweisen, dass auch sie eine gute Mutter wäre. Ist dieser Zeitpunkt vielleicht schon näher als gedacht?