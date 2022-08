Die Ausreißerin

Staffel 6 Folge 1 43 Minuten

Es gehen eigenartige Dinge auf Heartland vor: merkwürdige Geräusche sind zu hören und es verschwinden Dinge. Kann es wirklich sein, dass Lou so überarbeitet ist, dass sie eine Lasagne verlegt? Amy ist beunruhigt. Es ist Monate her, dass sie den Verlobungsring in Tys Tasche entdeckt hat. Warum fragt er sie nicht endlich? Hat er es sich anders überlegt? Dass sich das Pferd Phönix auch nur schwer bändigen lässt und ständig ausreißt, trägt auch nicht gerade zu Amys Entspannung bei. Und dann entdeckt Ty im Stall noch eine andere Ausreißerin, die die Familiendynamik auf Heartland durchaus durcheinanderbringen könnte.