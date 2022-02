Der lange Weg zurück (2/2)

Staffel 1 Folge 14 44 Minuten

Das FBI fragt Justine zu Warren aus. Was sie über ihn erfährt, lässt ihn in einem anderen Licht erscheinen. Als Jack herausfindet, dass er Großvater wird, setzt er alles daran, seinen Sohn Eric zu finden. Maryellen macht sich auf die Suche nach John. Kann sie ihn überzeugen, wieder zurück nach Cedar Cove zu kommen? Eine Explosion lässt die Einwohner bei ihren Weihnachtsvorbereitungen aufschrecken. Das neue Restaurant von Justine und Seth steht in Flammen. Ist ihr Traum von einer gemeinsamen Zukunft nun zerplatzt?