Diakon - Brückenbauer und Grenzgänger

Taufen und Begräbnisfeiern leiten, Menschen in der Seelsorge begleiten und für Bedürftige da sein, all das und vieles mehr sind die Aufgaben eines Diakons. Jochen Lauterwald, Leo Stenger und Michael Völker erzählen, was sie an ihrem Beruf schätzen und warum sie ihn gewählt haben. Ob im Zivilberuf oder hauptberuflich - als Diakone haben sie ihre Berufung gefunden.