Gebete in Wüstenzeiten (2/2)

Folge 333 26 Minuten

Was können wir von Mose lernen? Nah an Gott zu bleiben und das Gespräch mit ihm zu suchen - gerade in Wüstenzeiten. Von seinen Gebeten während der Wüstenwanderung können wir vieles für uns anwenden und erleben, wie sich Dinge in unserem Leben und unseren Beziehungen verändern. Wir sind eingeladen, das Gespräch mit Gott, unserem Schöpfer, zur ersten Priorität zu machen.