Matthäus 3,13-17

Folge 317 11 Minuten

"Verkehrte Welt!", denkt Johannes der Täufer. Jesus, der Sohn Gottes, will sich von ihm taufen lassen! Dabei hat er es doch gar nicht nötig! Was hat das zu bedeuten? Ulrich Parzany erläutert diese entscheidende Weichenstellung am Anfang von Jesu öffentlicher Arbeit.