Buddhisten und der christliche Glaube

Folge 436 26 Minuten

Meist werden Menschen in ein religiöses Umfeld hineingeboren und verbleiben dort: Christen bleiben Christen, Hindus bleiben Hindus, Muslime bleiben Muslime. Doch manchmal passiert es, dass Menschen an einem fremden Glauben etwas entdecken, was sie fasziniert. - Berichte von Buddhisten, die mit dem Gott der Bibel in Kontakt kamen.