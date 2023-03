Weg vom Fenster!

Folge 254 40 Minuten

Weg vom Fenster? Das erleben wir im Alltag oft. Das Gefühl, nicht dabei zu sein, außen vor, nicht mehr interessant, eine Chance verpasst haben. Was dieser Spruch mit den Bergleuten zu tun hat, wie er in unserem Leben leider oft Spuren hinterlässt und was Gott dagegen tut, erzählt Pfarrer Heiko Bräuning in der Predigt. Und er lädt herzlich dazu ein, zusammen das Abendmahl zu feiern!