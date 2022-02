Gesichtsverlust?

Folge 263 40 Minuten

Petra Kanthak ist die heutige Gesprächspartnerin in der "Stunde des Höchsten". Sie lebt seit fast zwanzig Jahren auf der Insel Korsika und ist fast schon eine Korsin. Wie sie in diesem Land zurechtkommt, was ihr der Glaube bedeutet und woher sie die Kraft nimmt, um täglich zahlreichen Gästen aus Deutschland eine gute und erholsame Zeit zu bescheren im Feriendomizil "Pinea" in Calvi, davon erzählt sie im Gespräch. Pfarrer Heiko Bräuning macht sich in der Predigt Gedanken über den Segen. Direkt am Meer, am Strand, von der Sonne verwöhnt und beschienen. Was bedeutet es, wenn Gott sein Angesicht über unserem Gesicht erhebt? Braucht es da noch Angst, das Gesicht zu verlieren?