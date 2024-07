"Was muss ich tun, um gerettet zu werden?" (2/2)

Erdbeben können ganze Dörfer und Städte erschüttern und zerstören. In dieser Sendung geht es um eine außergewöhnlichen Fall, in dem ein Erdbeben vor allem das Leben eines einzelnen Mannes erschütterte und sogar rettete. Wie wurde sein Leben gleich auf doppelte Weise gerettet? Darüber spricht Pastor Christian Wegert in seiner Predigt.