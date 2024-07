Edel in den Augen des Herrn (2/2)

Durch Martin Luthers Wirken kann heute jeder ein Exemplar der Bibel besitzen, und das in der eigenen Sprache. Aber wie sah das Bibelstudium bei den ersten Christen aus? Christian Wegert erklärt in seiner Predigt, wie die Christen in Beröa in der Heiligen Schrift forschten und muntert dazu auf, die Bibel auch heute mehr in den eigenen Alltag einzubeziehen.