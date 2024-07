Der eingeborene Sohn (1/2)

An Weihnachten wurde Jesus Christus geboren. Aber was heißt das genau? Fing er erst mit seiner Geburt an, zu existieren? Wer war dieses Kind wirklich? Und was meint die Bibel, wenn sie vom "eingeborenen" Sohn spricht? Das und mehr erklärt Pastor Wolfgang Wegert in seiner Predigt.