Hoffnung auf steinigen Wegen

1 Stunde 46 Minuten

Eigentlich ist Amber überzeugte Christin. Sie leitet den Kirchenchor und ihr Herz brennt für Jesus. Doch dann verliert sie ihren Mann im Krieg in Afghanistan. Ihre Welt gerät völlig aus den Fugen. Ihre Tochter entgleitet ihr. Ihr Haus soll gepfändet werden. Unter diesen Umständen verliert sie nicht nur ihren Glauben, sondern auch sich selbst. Dann lernt sie Cody kennen und das scheint ein Hoffnungsschimmer zu sein. Aber ist das wirklich so? Schließlich lebt Cody als Rennfahrer ein gefährliches Leben ... Regisseur Harold Cronk (Gott ist nicht tot) ist ein bewegendes Werk gelungen, das in dramatischen Bildern Elemente von Glaube, Liebe, Hoffnung, Country-Musik und Autorennen-Romantik verbindet.